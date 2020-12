Najlepsze świąteczne życzenia na Boże Narodzenie 2020

Życzenia świąteczne to popularny sposób na przekazywanie miłych słów w okresie Bożego Narodzenia. Popularne są wtedy krótkie i zabawne wierszyki, które można wysłać SMS-em. Coraz częściej życzenia świąteczne przysyłamy również za pośrednictwem Facebooka.

Tradycyjne życzenia na Boże Narodzenie 2020

Gdy na niebie wigilijnym

pierwsza gwiazdka zaświeci,

gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,

niech z kolędą przypłyną do Was

te życzenia zdrowia, miłości

oraz wszelkiej obfitości.