Najdroższe Boże Narodzenie od 20 lat. Ekonomistka nie ma złudzeń

- Gdyby inflacja w ciągu roku wynosiła ok. 8 procent, to tak jakbyśmy tracili jedną pensję. Jeśli roczna inflacja wyniesie ok. 6 procent, to stracimy ok. ¾ pensji. Każdy z nas odczuwa ją w różny sposób. Najprawdopodobniej (w przyszłym roku - przyp. red.) dynamika wzrostu inflacji będzie mniejsza, niż do tej pory obserwowaliśmy. Inflacja niestety i tak będzie na podwyższonym poziomie - zaznaczyła ekspertka i dodała, że według szacunków w całym przyszłym roku inflacja wyniesie średnio 6 procent - dodaje.