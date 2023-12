Najbrzydsza choinka na Wyspach? "Wygląda jak łodyga fasoli"

Z kolei 25-letni mieszkaniec Darren Rowe, stwierdził, że "to trochę żart nazywać to choinką". - To nie wprawia w świąteczny nastrój. Jest wysoka, ale nie do końca udekorowana. Szkoda - dodał. Radna Simran Cheema, która reprezentuje Willenhall South, również nie kryła swojego rozczarowania. - Moim największym rozczarowaniem i frustracją wobec rady jest to, że w poprzednich latach mieliśmy większe, lepsze drzewo. Przyciągało ludzi do miasta i wprowadzało świąteczny nastrój. To trochę rozczarowujące, ludzie spodziewali się czegoś lepszego(...). Grinch odebrał nam świąteczny nastrój - powiedziała.