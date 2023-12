Najazd na Tatry. W sieci szyderstwo z Polaków w Zakopanem

"Tłum przelewa się Krupówkami. Kolejki tworzą się nie tylko do restauracji, ale także do automatów z biletami wyjazdowymi na Kasprowy Wierch. Pod Gubałówką trudno się przecisnąć, tylu odwiedzających zagląda do straganów i na stoiska handlowe" - relacjonował to, co działo się w ostatni weekend w górach "Tygodnik Podhalański".