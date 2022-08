"Unikatowe nagranie". Jednostki specjalne wykonały tajną misję

Na 44-sekundowym nagraniu widać żołnierzy dopływających do brzegu na pontonie. Czterech z nich, z bronią wchodzi do wody, przepływają pewien odcinek i dopływają do brzegu. Następnie żołnierze kierują się w głąb lądu. Cała operacja jest nagrywana za pomocą drona. W kolejnej części nagrania żołnierze wracają do pontonu i odpływają.