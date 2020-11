Lech Kołakowski jednak nie odchodzi z PiS? Komentarz Joachima Brudzińskiego

Lech Kołakowski to jeden z 15 posłów, którzy zostali zawieszeni w prawach członków PiS we wrześniu. Posłowie zagłosowali inaczej niż partia nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, która zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadzania ograniczenia uboju rytualnego.

Lech Kołakowski. Kaczyński nie chciał z nim rozmawiać

Po wielu nieudanych próbach podjęcia rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, Kołakowski oświadczył we wtorek rano w radiu RMF FM, że odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości i zapowiedział utworzenie w Sejmie nowego koła poselskiego. - Jest to grupa kilku osób. Rozmawiamy o nazwie koła - tłumaczył, nie podając szczegółów. O tym samym pomyśle mówił także drugi z zawieszonych posłów - Jan Krzysztof Ardanowski. Przypomnijmy, że do utworzenia koła poselskiego wystarczy trzech posłów.