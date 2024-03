Nagi spacer ulicami Świdnicy. Zapadła decyzja ws. prokuratora

Do skandalu w Świdnicy (woj. dolnośląskie) doszło we wrześniu 2021 roku. Nagi mężczyzna spacerował ulicami miasta. Udał się m.in. do sklepu, by zrobić zakupy. Zaalarmowano policję. Okazało się, że był to prokurator. Maciej W. był pod wpływem alkoholu. Z nieoficjalnych doniesień medialnych wynika, że miał aż 2,5 promila.