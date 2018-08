Nagi mężczyzna na S11 biegał po autach. Akcja służb

Przez kilkanaście minut między autami na drodze ekspresowej nr 11 między Poznaniem i Kórnikiem biegał nagi mężczyzna. Wskakiwał na samochody i wstrzymywał ruch. Kierowcy wezwali na miejsce policję i pogotowie.

Mężczyzna zatamował ruch na S11 ok. godz. 13. W obu kierunkach trasy na odcinku Gądki-Koninko zaczęły natychmiast tworzyć się korki.

- Kierowcy obezwładnili mężczyznę. Wezwani policjanci zdecydowali o przewiezieniu go do szpitala. Tam okazało się, że jest pijany i ostatecznie trafił do izby wytrzeźwień - mówi Wirtualnej Polsce mł. insp. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.