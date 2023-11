Naftor miał chronić infrastrukturę krytyczną. Padł ofiarą cyberataku

Do Grupy PERN należą m.in. takie spółki, jak: Naftoserwis (100 proc. udziałów) - największy w Polsce podmiot specjalizujący się w usługach utrzymania baz paliwowych i diagnostyki rurociągów, Naftoport (66,67 proc. udziałów) - największy w Polsce terminal przeładunków ropy naftowej i produktów naftowych, które dostarczane są tankowcami do Portu Gdańsk, a także Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" (28,79 proc. udziałów) - powołana w 2004 r. spółka celowa do budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce, który ma dostarczać surowiec z regionu Morza Kaspijskiego do naszego kraju i dalej, do Europy Zachodniej.