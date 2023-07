Nadmorskie lody z bakteriami. Sanepid wziął pod lupę automaty

Czym grożą lody z Enterobacteriaceae?

O ile Salmonella oraz Listeria monocytogenes to bakterie, które mogą nawet zagrażać życiu człowieka, tak spożycie lodów z Enterobacteriaceae jest łagodniejsze w skutkach. Jest to bakteria, która występuje naturalnie w jelicie grubym człowieka. Jednak, jak ostrzega sanepid, spożycie produktów z jej obecnością może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Narażone są na nie zwłaszcza osoby o obniżonej odporności oraz z chorobami układu pokarmowego.