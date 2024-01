Nadciąga Helga. Są alerty IMGW i RCB

Na tym obszarze prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Widoczność podczas zamieci może na tym obszarze spaść nawet do 100 metrów.