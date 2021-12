Nacjonalizm przyczynia się do rozwoju COVID-19? Szef WHO ostrzega przed nowymi wariantami koronawirusa

"Wielka fala zakażeń"

Z kolei dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych dr Michael Ryan alarmował, że niezbędne jest "ograniczenie transmisji obu wariantów (Delta i Omikron - red.) do absolutnego minimum". Jak mówił, są one szczególnie groźne i mogą przyczynić się do powstania "wielkiej fali zakażeń".