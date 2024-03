Na wyniki wyborów trochę poczekamy. Kiedy je poznamy?

Dodała, że obywatele zameldowani na stałe są automatycznie wpisani do rejestru wyborców i przypisani do właściwego stałego obwodu głosowania. Jeżeli wyborca stale zamieszkuje w jednym miejscu, ale jest zameldowany na pobyt stały gdzie indziej, może złożyć wniosek o zmianę stałego obwodu głosowania. Można to zrobić w urzędzie gminy lub skorzystać z usługi na stronie gov.pl.