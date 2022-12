Na wojsko pójdą ogromne pieniądze. Putin podpisał ustawę

Jak wynika z ustawy, co trzeci rubel ma trafić do sił bezpieczeństwa. Wydatki na obronę narodową wzrosną o 43 proc. i wyniosą ponad 4,9 bln rubli. Z kolei budżet MSW (służby specjalne, komitet śledczy, służba więzienna) wzrośnie 1,5-krotnie, do kwoty 4,4 bln rubli - to najwyższa kwota od 2006 roku, kiedy dane w tej kwestii zostały upublicznione.