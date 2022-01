Muranów słupkami stoi. To bat na kierowców

Niszczenie zieleni i zastawianie chodników

"Na muranowskie uliczki to jedyna szansa żeby przejechała śmieciarka czy karetka. Jak ich nie było samochody stały tak że nie dało się przejechać. Zgodzę się że jest obecnie dramat z parkowaniem. Ale zwykły człowiek ma szansę przejść" - napisał na osiedlowym forum pan Adam. "Nie wygląda to ślicznie, ale gdyby kierowcy nie rozjeżdżali każdego skrawka zieleni albo chodnika, nie byłoby konieczności 'słupkowania'. Tak, wiem że miejsc do parkowania jest mało w stosunku do liczby samochodów. Sam się z tym zmagam. To jednak nie usprawiedliwia niszczenia zieleni i zastawiania chodników" - dodaje kolejny użytkownik.