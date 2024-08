"MSZ złożyło sprzeciw". Chodzi o wyrok ws. zwolnienia Jasiny przed wyborami

MSZ złożyło do sądu sprzeciw od wyroku zaocznego w sprawie byłego rzecznika resortu. Jak informowaliśmy, sąd zdecydował o przywróceniu do pracy Łukasza Jasiny, który został zwolniony przez Zbigniewa Raua. Była to reakcja na wywiad, w którym powiedział, że "za granicą będą komisje, które nie zliczą głosów na czas".