MSZ popełniło błąd? Ekspert wprost o słowach ws. Wołynia

- Nie wydaje mi się to fortunny moment do rozliczeń historycznych. Szczególnie rzecznik MSZ powinien być w takich kwestiach ostrożny. Mam wrażenie, że to może być próba reakcji na to, że prezydent Ukrainy podróżuje teraz po stolicach państw zachodnich, że być może w ocenie polskiego rządu niewystarczająco dostrzega on rolę Polski i zbyt mało konsultuje się w różnych sprawach - ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską.