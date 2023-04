"Tajemnicza istota o nazwisku Recean (premier Mołdawii to Dorin Recean - przyp. red.) poinformowała, że ​​ani prezydent Rosji, ani rosyjscy urzędnicy nie będą mogli wjechać do jego kraju - Mołdawii. Cóż, po pierwsze, nikt tam teraz nie jedzie. Może później. (...) A po drugie takiego kraju już nie ma " - napisał na Telegramie Miedwiediew, dodając, że "miejscowi bossowie sprzedali go Rumunii, stając się zdrajcami ojczyzny".