MSWiA zmienia zasady. Obywatele USA mogą przylecieć do Polski

To nie koniec zmian - zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem szykują się ułatwienia dla uczestników np. XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, do którego w lipcu rozpoczną się eliminacje. W kategorii osób uprawnionych osób do wjazdu do Polski zza granicy zewnętrznej znaleźli się: uczestnicy, artyści wykonawcy, jurorzy, akredytowani dziennikarze, opiekunowie uczestników i artystów przekraczający granicę celem udziału w międzynarodowym konkursie muzycznym lub festiwalu w Polsce.