Mróz, śnieg i burze. "Pogoda da nam popalić"

Po weekendowej pogodowej sielance nie ma już śladu. Rano w północnej Wielkopolsce padał śnieg, a w ciągu dnia w wielu regionach musimy być przygotowani także na grad i burze. W nocy na północy chwyci mróz.

Polska do tej pory znajdowała się w zasięgu rozległego ośrodka wyżowego , ale teraz dostaniemy się pod wpływ płytkiego ośrodka niskiego ciśnienia, który przywędruje do nas z północnego zachodu Europy.

Śnieg, grad i burze

Na termometrach od 4-5 st. C na Pomorzu, przez 6-7 st. C na południu i zachodzie do 8-10 st. C w centrum, na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr będzie wiał słabo, jedynie na krańcach Polski zachodniej i południowo-zachodniej może wiać mocniej. Porywy mogą sięgnąć 40 km/h.