Martyna Dmowska wczoraj (11:10) Możesz pomóc WOŚP nie wychodząc z domu. Wystarczy tylko kciuk Wielkimi krokami zbliża się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednym ze sposobów wsparcia akcji jest dołączenie do drużyny Play, a jest to niesamowicie proste. Co więcej, nic to nie kosztuje, to operator przesyła pieniądze na WOŚP. W #teamplay grają również znani i lubiani twórcy internetowi. Przygotowali szereg niespodzianek dla wspierających WOŚP razem z Play. (materiały partnera) Dobre uczynki weszły w nową erę, dzięki nowym technologiom znacznie łatwiej jest pomagać potrzebującym. Rok rocznie, już od 1993, orkiestra Jerzego Owsiaka wspomaga tych, którzy najbardziej potrzebują naszego wsparcia finansowego. Od kilku lat razem z orkiestrą gra Play, co sprawia, że pomóc można całkowicie bezpłatnie. Tym razem WOŚP gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Za to hasłem tegorocznej akcji Play dla WOŚP jest "Wszystkie kciuki na Play24", bo to właśnie dzięki mobilnej aplikacji operatora można wspomóc fundację. Wystarczy do 12 stycznia wykupić doładowanie (na dowolną kwotę) lub opłacić fakturę poprzez Play24, a Play przekaże pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Opłacenie rachunku czy kolejne doładowanie i tak są potrzebne, a przy okazji można wesprzeć szlachetny cel, więc warto zrobić to w wyznaczonym przez operatora czasie. Akcja kończy się 12 stycznia (potrwa jeszcze cały ten dzień), bo wtedy właśnie odbędzie się 28. finał WOŚP. Za każde doładowanie czy opłaconą fakturę Play przekazuje złotówkę na tegoroczny cel WOŚP. Drużyna Play W #teamplay grają również znani i lubiani twórcy internetowi. Przygotowali szereg niespodzianek dla wspierających WOŚP razem z Play. Po zainstalowaniu aplikacji Play24 na smartfonie czy zalogowaniu się poprzez przeglądarkę wyświetla się specjalny licznik kciuków, który odzwierciedla liczbę doładowań i opłaconych faktur poprzez aplikację. - Kiedy zbliża się kolejny finał WOŚP, przełączamy aplikację Play24 w tryb pomagania – mówi Martin Stankiewicz w nagraniu promującym akcję. Internetowi ulubieńcy dzięki akcji zbliżają się do swoich fanów, ale potrzeba do tego coraz to większej liczby zebranych przez Play kciuków. Na początek barierą było 100 tys. łapek w górę, po których to osiągnięciu na profilach w mediach społecznościowych twórców grających razem z Play dla WOŚP musieli podjąć się wyzwań. Kolejnym progiem było uzbieranie 200 tys. kciuków, a ostatnim – jeszcze do zdobycia – jest 400 tys. Kto należy do drużyny Play i jakie wyzwania już podjął można sprawdzić na profilach społecznościowych operatora i u samych influencerów. Warto wymienić kilku członków drużyny, to m.in.: Człowiek Warga, Red Lipstick Monster, Izak, Rezi, Blowek, Martin Stankiewicz, Gimper, Paulina z Mówiąc Inaczej czy Emce, a także wielu innych. Jak widać, aplikacja Pla24 nie tylko ułatwia zarządzenia kontem, ale ułatwia także pomaganie. WOŚP podczas 28. finału zbiera pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Fundacja skupia się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej, jak: chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Celem finału jest także zakup wyposażenia dla oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej. W ich przypadku planowane są zakupy inkubatorów, monitorów, respiratorów, a także strzykawek automatycznych i objętościowych. Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych jak i oddziałów pooperacyjnych, niezbędne będą zakupy ultrasonografów i echokardiografów. Przypomnijmy raz jeszcze - finał 12 stycznia, ale pomagać można już teraz. Materiał powstał przy współpracy z PLAY