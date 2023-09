Zaczyna się od lekkiego bólu pleców. Skutki mogą być tragiczne

Zespół surfera. O co chodzi?

Specjaliści medyczni, którzy zajmujący się tą konkretną dolegliwością, wyjaśniają, że jest to "problem mechaniczny". Dotyczy zwykle niewielkiej grupy osób początkujących. Przyjmują one pozycję leżącą płasko na desce. Następnie, aby zobaczyć nadchodzące fale, wyginają swoje plecy w sposób nadmierny. W rezultacie, u niektórych z nich może dojść do odcięcia dopływu krwi do rdzenia kręgowego.