Mówił o "trumnach na kółkach". Biegły orzekł w jego sprawie

W dniu wypadku Paweł K. jechał mercedesem, samochodem wyposażonym w wiele elektronicznych czujników. Te zostały poddane analizie przez biegłego, który w poniedziałek przed sądem stwierdził, że przed wypadkiem Paweł K. prowadził auto z prędkością 60-66 km/h. - Auto jechało turystycznie, jedyne co mogło spowodować wypadek, to chwila nieuwagi - powiedział biegły. Dodał również, że czujniki mercedesa nie zarejestrowały ani próby odbicia autem w prawo, by uniknąć zderzenia, ani też nie wykryły hamowania.