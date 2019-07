Mosbacher potwierdza: Wizy dla Polaków zostaną zniesione

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher zadeklarowała, że zniesienie wiz do USA dla Polaków to tylko formalność. "Potwierdzam, że do września 2019 r. wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione" - powiedziała.



Mosbacher potwierdziła w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy", że do września 2019 roku wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione. "Będziemy w stanie nominować Polskę do programu Visa Waiver" - potwierdziła.

Przypomniała jednak, że "proces wdrożeniowy trwa od trzech do sześciu miesięcy". "Dotrzymam zatem mojej obietnicy, ponieważ cała reszta, nawet jeśli zakończy się w 2020 r., będzie tylko biurokratyczną formalnością" - powiedziała.

Wiadomo, że ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych odbywa się w ramach programu Visa Waiver Program. Żeby dany kraj mógł do niego przystąpić, odsetek odmów wydawania wiz klasy, musi wynosić mniej niż 3 proc. W Polsce, w 2017 wynosił on 5,92 proc., ale w ubiegłym roku spadł już do 3,99 proc. Visa Waiver program obejmuje jednak tylko podróże w celach biznesowych oraz turystycznych, odbywające się na podstawie wizy B1/B2. Dokument ten nie pozwala na zamieszkanie ani podjęcie pracy w USA.

