"Morze porywa ludzi". Ostrzegają przed zjawiskiem na Bałtyku

Sezon wakacyjny to okres, kiedy Polacy chętnie wypoczywają nad wodą. To niestety też czas, kiedy w Polsce odnotowuje się najwięcej utonięć. - Pamiętajmy, że kąpieliska strzeżone zazwyczaj działają od 10 do 17/18. Do wody nie wchodzimy przy czerwonej fladze. Jej brak oznacza, że kąpielisko jest niestrzeżone - przypomina Magdalena Wiercholska.