Morskie Oko. Zamknięta droga do Morskiego Oka. Jak długo potrwają utrudnienia?

Morskie Oko – Włosienica. Remont 2-kilometrowego odcinka drogi

Remont drogi na odcinku Włosienica – Morskie Oko rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca. Potrwa do 10 lipca. Najpierw, w pierwszym tygodniu prac, uzupełnione zostaną ubytki i wyrównana nawierzchnia, w kolejnym – położony zostanie nowy asfalt. W pierwszej fazie prac droga ma być dostępna dla turystów, choć z utrudnieniami, w drugiej – zostanie zamknięta.

Wodogrzmoty Mickiewicza – Morskie Oko. Ruch wstrzymany na kilka dni

Jak informują władze Tatrzańskiego Parku Narodowego, w momencie kładzenia nowego asfaltu, czyli od 6 lipca przez 3 kolejne dni, droga do Morskiego Oka od Wodogrzmotów Mickiewicza zostanie na kilka dni zamknięta dla turystów. "Ponieważ prace będą prowadzone na całej szerokości drogi, ruch turystyczny na odcinku od Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka, ze względów bezpieczeństwa, na wniosek wykonawcy, zostanie wstrzymany. Prace będę prowadzone przez trzy kolejne dni. W czasie drugiej fazy remontu transport konny nie będzie dostępny, wyłączony będzie także całkowicie ruch pojazdów nienależących do wykonawcy remontu” – podaje Tatrzański Park Narodowy.