Morawiecki w "Politique Internationale": Jestem zdumiony lekkością, z jaką ataki na chrześcijaństwo są dziś przeprowadzane w Europie

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "Politique Internationale" odniósł się m.in. do pytania o prawo antyaborcyjne w Polsce. Nawiązując do chrześcijaństwa, stwierdził, że "odciąć się od korzeni to stracić orientację w swoim pochodzeniu i nie wiedzieć, dokąd zmierzasz".

Morawiecki w "Politique Internationale": "Jestem zdumiony lekkością, z jaką ataki na chrześcijaństwo są dziś przeprowadzane w Europie" Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański