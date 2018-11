Morawiecki w Hamburgu: Jesteśmy bardzo proeuropejscy. Mało jest takich krajów

Mateusz Morawiecki podczas konferencji FOTAR 2018 w Hamburgu poświęconej relacjom transatlantyckim stwierdził, że mało jest tak proeuropejskich krajów, jak Polska.

Premier Mateusz Morawiecki (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

- Polskie społeczeństwo, Polska w ogóle, jest bardzo proamerykańska, protransatlantycka i bardzo proeuropejska. Nie ma wielu takich krajów - stwierdził w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Niemczech.

Szef rządu przyznał, że obecnie "relacje transatlantyckie są kruche". - Myślę, że powodem jest to, że tracimy główny przekaz sprzed naszych oczu. Często słyszę narzekania, jeśli chodzi o politykę handlową, w stronę USA. Ale to, czego się nauczyłem podczas kariery biznesowej, bo aktywny politycznie jestem od 3 lat, to to, że brak barier celnych jest bardzo ważny, żeby rzeczywiście handel mógł się rozwijać - dodawał premier.

- Jeśli słyszę, że USA są przeciwne takiemu handlowi, a Chiny popierają taki handel, to uśmiecham się, bo nie sądzę, by to było prawdą - stwierdził Morawiecki.

Premier ucieka od odpowiedzi po pytaniu o Trumpa

Pytany o ocenę amerykańskiego prezydenta, Morawiecki przyznał, iż "język Donalda Trumpa jest czasem bardzo bezpośredni i szorstki".

- Czy to była dla pana dobra wiadomość, że Donald Trump został wybrany prezydentem USA? - pytał Morawieckiego prowadzący konferencję.

Polski premier nie chciał odpowiedzieć wprost. - Oczywiście to prerogatywa amerykańskiego społeczeństwa, aby decydować, czy to było dla nich dobre, czy nie. Dla nas ważne jest, by współpracować tak blisko, jak tylko się da z USA i UE. Wszystko sprowadza się do konkretnych punktów - mówił Morawiecki.

