Morawiecki przyniósł Kaczyńskiemu prezenty. Zobacz, co dostał prezes PiS

Tuż przed Wigilią do biura Jarosława Kaczyńskiego przyjechał Mateusz Morawiecki. Premier w towarzystwie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu przywiózł prezesowi PiS podarki z okazji świąt.

Zapewne, najlepszym prezentem dla prezesa PiS jest to, że udało mu się doprowadzić do zmiany premiera i powołania Mateusza Morawieckiego na szefa rządu. W PiS był spory opór przeciwko odwołaniu Beaty Szydło, ale Jarosław Kaczyński zrealizował swój plan w 100 proc. Teraz tylko pozostaje – zapowiada już – rekonstrukcja rządu. Jak mówił prezes PiS, do "dość głębokich" zmian w Radzie Ministrów ma dojść na początku stycznia.