Morawiecki przeszedł operację. Nowe doniesienia o stanie jego zdrowia

Według najnowszych informacji dziennika były premier jest już po operacji kostki i tylko czeka na zgodę lekarzy, by wrócić do spotkań z wyborcami. Współpracownik wiceprezesa PiS powiedział, że Morawiecki "cały czas pracuje" i "gdy tylko lekarze wydadzą zgodę, to na pewno wróci do spotkań w ramach kampanii wyborczej". Czytamy, że będzie najprawdopodobniej przez jakiś czas chodził z pomocą kul.