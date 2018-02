Morawiecki: Polska zasługuje na osobne drzewo w Jad Waszem

Premier w Chełmie przypomniał o długiej historii Polaków i Żydów i przekonywał, że za postawę w czasie II wojny światowej naród polski powinien zostać specjalnie wyróżniony.

- Mamy prawie 1000 lat współpracy na jednych ziemiach z Żydami, co nie ma porównania z innymi krajami w Europie, a co za tym idzie na świecie. Żydzi czuli się na naszych ziemiach szczęśliwi. Wielu z nich żyło w Chełmie - powiedział premier podczas spotkania z mieszkańcami miasta. - Po przyjęciu Żydów przez Władysława Hermana, suwerenna władza polska nigdy nie wypędzała Żydów, a wręcz przeciwnie - poprzez przywileje tworzyła dobrą przestrzeń do życia - dodawał.

Morawiecki zauważył, że polscy monarchowie "korzystali z mądrości naszych żydowskich współbraci", a Polska była pierwszym krajem, który ustanowił zakaz oskarżeń Żydów o mordy rytualne, tj. zabijania chrześcijańskich dzieci, by z ich krwi wyrabiać potrawy na Paschę. Przyznał co prawda, że zdarzały się przypadki prześladowań Żydów, ale mimo to polskie władze "tworzyły przestrzeń do życia, jakiego Żydzi nie mieli w żadnym innym kraju ówczesnej Europy".