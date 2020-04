Morawiecki: Pandemia COVID-19 wymaga od nas wszystkich zmiany nawyków. Powstał nowy spot

- Pandemia COVID-19 wymaga od nas wszystkich zmiany nawyków życiowych. W tej sytuacji ważne jest nie tylko przestrzeganie procedur sanitarnych, ale również przypominanie sobie nawzajem o zmianie reguł postępowania, choćby w zakresie higieny. To po prostu dbanie o naszych najbliższych- napisał Morawiecki.

Unikanie zbędnego wychodzenia z domu, zasłanianie twarzy podczas kichania, zakupy online czy częste minimum 30-sekundowe mycie rąk, to tylko niektóre sposoby na uniknięcie rozprzestrzenienia się koronawirusa. W krótkim filmie przedstawiona zostaje rozmowa syna z ojcem na temat zasad postępowania w czasie epidemii. Spot kładzie nacisk na fakt, że w życiu przychodzi moment, kiedy role się odwracają i to dzieci uczą dorosłych, jak żyć i walczyć z wirusem. To właśnie seniorzy są najbardziej narażeni na rozwinięcie i ciężki przebieg COVID-19.