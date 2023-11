Morawiecki nie ma szans? Kaczyński nie kryje. Powiedział, co dalej

Prezes PiS w wywiadzie dla PAP odniósł się do szans powodzenia misji Mateusza Morawieckiego, którą sami politycy PiS oceniają na 10 proc. - 10 proc. to rzeczywiście niewiele. Ale trzeba pamiętać, że dzisiaj świat i Polska się nie kończą. To jest propozycja, która może mieć znaczenie w powyborczym cyklu wyłaniania władzy. Nasza propozycja jest szersza i kierujemy ją do społeczeństwa. Polacy muszą mieć świadomość, jaki mają wybór - mówił prezes PiS.