warszawa + 2 schronisko na paluchumateusz morawiecki Magdalena Raducha 30 min. temu Morawiecki deklaruje pomoc dla schroniska "Na Paluchu". Dyrektor chce się z nim spotkać. Ma konkretną prośbę Zapraszam na spotkanie przedstawicieli "Palucha" - napisał premier Mateusz Morawiecki. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Dyrektor placówki w rozmowie z Wirtualną Polską mówi, że zaproszenie przyjmuje z wielką radością i czeka na informację, kiedy może zobaczyć się z premierem. - Jeśli chce pomóc, to może to zrobić natychmiast. Mam do niego prośbę - zdradza nam Henryk Strzelczyk. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Dyrektor schroniska "Na Paluchu" Henryk Strzelczyk ma konkretną prośbę do premiera (PAP, Fot: Radek Pietruszka) Burza wokół warszawskiego "Palucha" może skończyć się korzystnie dla schroniska. Do dyskusji na temat finansowania placówki swoją cegiełkę dołożył premier Mateusz Morawiecki. Na Twitterze napisał: "Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt "Na Paluchu" na spotkanie - chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom". Dyrektor schroniska czeka na spotkanie z premierem Z tej propozycji zamierza skorzystać schronisko. - Zaproszenie przyjmuję z wielką radością. Czekam tylko na informację, kiedy mogę spotkać się z premierem - mówi WP dyrektor "Palucha" Henryk Strzelczyk. Wybory prezydenckie 2020. Szef klubu Lewicy przekonuje: w 2. turze będzie kandydat Lewicy Ma do niego konkretną prośbę. - Przez dwa lata negocjowałem z "Portami Lotniczymi" możliwość wykorzystania terenów przyległych do schroniska, którymi porty zarządzają. Wszystko po to, żebym mógł wyburzyć znajdujący się tam stary obiekt geriatrii i postawić taki z prawdziwego zdarzenia, godny psich seniorów. Mamy na to zabezpieczone pieniądze, ale ze względów prawnych nie możemy budynku zmodernizować - tłumaczy dyrektor. I dodaje, że Polskie Przedsiębiorstwo "Porty Lotnicze" jest spółką skarbu państwa, która podlega bezpośrednio premierowi. - Jeśli chce pomóc, to może to zrobić natychmiast. Niech przekona prezesa "Portów Lotniczych", aby udzielił nam zgody na inwestowanie na tym terenie - mówi Strzelczyk. Taką prośbę w formie dokumentu przekazała w środę do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Justyna Glusman, Dyrektor-Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zieleni z warszawskiego ratusza. Dyrektor schroniska liczy, że uda mu się spotkać z premierem. - Chciałbym przedstawić mu także problematykę zwierząt w całym kraju. Wiele rzeczy wymaga uregulowania. Oczekujemy ustawowego obowiązku czipowania zwierząt. Nie zgadzamy się też na to, by zwierzęta trzymać na łańcuchach, bo jakże można przyjaciela na łańcuchu trzymać. Jest też cała masa przytulisk, które są wyjęte spod prawa, bo ustawa o ochronie zwierząt ich nie obejmuje - wymienia Strzelczyk. Afera wokół schroniska "Na Paluchu" Pytany o finansowanie schroniska mówi: - O to jestem spokojny. Całe zamieszanie wokół budżetu ocenia bardzo pozytywnie. - Wiem teraz, że warszawiacy troszczą się o zwierzęta i zawsze mogę na nich liczyć. To dla mnie bardzo cenne - dodaje. Przypomnijmy: wstępny plan wydatków na działalność schroniska stołeczni radni otrzymali w poniedziałek. Zdjęcie dokumentu zamieścił na Twitterze radny PiS Oliwer Kubicki. Na zestawieniu widzimy, że w 2019 roku schronisko "Na Paluchu" otrzymało od miasta 9 876 000 zł. Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje, że kwota ta miałaby być znacznie zmniejszona - do 8 331 000 zł. Jednak zapomniał dodać, że kwota z 2019 roku zawiera także dochody z umów "Palucha" z gminami, której nie ma jeszcze w kwocie przewidywanej na rok 2020. Teraz dyrektor jeszcze raz powtarza: - Ten milion złotych deficytu to są dotacje z gmin, które pojawią się dopiero po podpisaniu z gminami umów. Rozpętała się burza, w której atakowano Rafała Trzaskowskiego. Internauci przypominali, że prezydent Warszawy wielokrotnie fotografował się z psami i przedstawiał siebie jako miłośnika zwierząt, a teraz "chce zabrać im pieniądze". - Niesłusznie mu się dostało - ocenia dyrektor Strzelczyk. Miasto ostatecznie zapewniło, że decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego schronisku zostanie przekazane co najmniej tyle środków, ile w bieżącym roku.