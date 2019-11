WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze warszawa + 1 schronisko na paluchu Magdalena Raducha 26 min. temu Warszawa. Radny PiS rozpętał burzę wokół Schroniska Na Paluchu. Minus 1,5 mln zł dla zwierząt? Jest deklaracja radnych KO 1,5 mln złotych mniej miałoby dostać warszawskie Schronisko Na Paluchu. To dane, które pojawiły się w propozycji budżetu na rok 2020. Radny PiS Oliwer Kubicki pokazując dokument wywołał burzę, a na prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego wylał się hejt. Miasto uspokaja - pieniądze się znajdą. Jest wniosek o zwiększenie dofinansowania schroniska. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Warszawa. Schronisko Na Paluchu otrzyma mniej pieniędzy? (East News) Samorządy są w złej sytuacji finansowej. Zmniejszona subwencja z budżetu państwa powoduje, że muszą szukać oszczędności. Warszawa miała je znaleźć w schronisku dla zwierząt. Tak twierdzi Oliwer Kubicki, warszawski radny PiS. Na Twitterze napisał: "Warszawska miłość do zwierząt w stolicy Rafała Trzaskowskiego w praktyce. Milion złotych chcą zabrać Schronisku Na Paluchu. Według dyrektora rozkłada to ich na łopatki. Budżetowe draństwo". I pokazał dokument. Na zestawieniu widzimy, że w 2019 roku Schronisko Na Paluchu otrzymało od miasta 9 876 000 zł. Projekt budżetu na rok 2020 przewiduje, że kwota ta miałaby być znacznie zmniejszona - do 8 331 000 zł. Atak na Rafała Trzaskowskiego W mediach społecznościowych wywołał burzę. "Trzeba być absolutną gnidą bez serca, aby obcinać budżet w takich miejscach, jak schronisko dla zwierząt", "Jak ty się troszczysz o schronisko hipokryto" - tak internauci atakowali Rafała Trzaskowskiego. Przypominają, że prezydent wielokrotnie fotografował się z psami i przedstawiał siebie jako miłośnika zwierząt. Patryk Jaki napisał: "Trzaskowski, który w kampanii fotografował się z psami obcina 1.5 mln zł na schronisko dla zwierząt! Było na palety i tramwaje różnorodności a i tak już mocno niedofinansowanemu schronisku grozi teraz zamknięcie". Zapowiedział, że jeszcze dziś wygłosi oświadczenie w tej sprawie. Głos w sprawie zabrał też premier Mateusz Morawiecki. "Ochrona naszych braci mniejszych jest dla nas bardzo ważna. Zapraszam przedstawicieli schroniska dla zwierząt "Na Paluchu" na spotkanie - chcemy wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy poświęcają swoje życie na niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom". Odpowiedział mu Marcin Kierwiński: "Jak widać Pan Premier na wszystkim chce robić politykę.Tutaj się spóźnił. Od wczoraj jasna deklaracja radnych Koalicji Obywatelskiej, że środki na schronisko na Paluchu zostaną niezmienione. Panie premierze, kiedy Pan odda samorządom pieniądze które zabrał swoimi decyzjami rząd?" Manipulacja? I… reakcja Ewa Rogala, zastępca rzecznika prasowego miasta stołecznego Warszawy poinformowała: - Schronisko na Paluchu nie jest zagrożone. Doniesienia radnego Oliwera Kubickiego zdementował w rozmowie z Wirtualną Polską Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Marek Szolc. Wytłumaczył, że zmniejszenie środków na schronisko to jedynie propozycja w pierwszej wersji budżetu. - Komisja po zapoznaniu się z projektem budżetu i powiedziała: nie akceptujemy tego rozwiązania. Dyrektor schroniska wyraził zapotrzebowanie na ten rok 9,1 mln zł. Zgodnie z tą sugestią zawnioskowaliśmy o dodatkowe 800 tys. dla Schroniska Na Paluchu - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską. - Pan radny PiS nie rozumie chyba, w czym bierze udział. Trzeba to traktować w kategorii fake newsa. Mam sto procent pewności, że pieniądze się znajdą. Uspokajam – schronisko będzie miało tyle środków, ile potrzebuje - dodaje. Wniosek Komisji Ochrony Środowiska poparł już Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy. Na Twitterze napisał: "Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy popiera poprawkę Komisji Ochrony Środowiska zwiekszającą budżet Schroniska". Należy podkreślić, że to radni głosują nad budżetem, a w Radzie Warszawy większość ma Klub Koalicji Obywatelskiej. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące