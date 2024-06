"Moralne i polityczne zero". Ostre słowa senatora Lewicy o Biedroniu

Maciej Kopiec był gościem w Polsat News. Kiedyś sam współtworzył Wiosnę. Teraz surowo ocenił jej lidera - Roberta Biedronia. - Pan Biedroń jest moralnym i politycznym zerem. Mam na to argumenty, to jest prawda, to nie jest prywatna ocena - stwierdził Kopiec.