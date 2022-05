MON oferuje roczną służbę wojskową. Jest kilka zasad

Rząd chce, aby liczebność polskiej armii wzrosła do 300 tys. żołnierzy. Aby zachęcić cywilów do wstąpienia do armii, resort obrony przygotował dla nich szereg przywilejów. Wiadomo też, jak miałaby wyglądać 12-miesięczna służba wojskowa oferowana przez MON.