"Mógłby mieć szansę w wyborach prezydenckich". Paweł Rabiej o rozmowach w Nowoczesnej o kandydacie

Wybory prezydenckie coraz bliżej, trwa szukanie kandydata w Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem Paweł Rabiej zdradza, o jakim polityku dyskutują działacze Nowoczesnej. - Senator Wadim Tyszkiewicz mógłby mieć szansę w wyborach prezydenckich - przyznał wiceprezydent Warszawy.

Paweł Rabiej był gościem RMF FM. Był pytany m.in. o to, czy Rafał Trzaskowski zamierza startować w wyborach prezydenckich 2020. Wiceprezydent stolicy przyznał, że nie porusza tego tematu w rozmowie z Trzaskowskim.

- Nie namawiam Rafała Trzaskowskiego, żeby powalczył o prezydenturę Polski - powiedział Rabiej. - Wygraliśmy rok temu w wyborach prezydenckich w Warszawie. I pan prezydent Trzaskowski też to rozumie - dodał.

Pojawiła się również kwestia tego, czy możliwe jest to, by Rafał Trzaskowski został szefem Platformy Obywatelskiej. - Wydaje mi się to możliwe, ale trudne z punktu widzenia logistyki zarządzania miastem - odpowiedział wiceprezydent Warszawy.