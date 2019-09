Moczydło. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 7

Dwie osoby zmarły w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę w nocy w miejscowości Moczydło (woj. małopolskie). Z ustaleń policji wynika, że auto zostało uderzone przez inny pojazd, wjechało pod tira i dachowało.

Do wypadku doszło na 603. kilometrze drogi krajowej nr 7. Policja podaje, że gdy kierujący samochodem marki land rover skręcał, by zjechać na posesję, jadące za nim auto uderzyło go. W wyniku zderzenia samochód wpadł pod nadjeżdżającego z naprzeciwka tira i dachował.