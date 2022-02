Mocny reportaż TVN o hodowli drobiu w Polsce. Kuriozalne wypowiedzi ministra rolnictwa

W sobotę stacja TVN24 wyemitowała reportaż "Śmierć kur", ukazujący całą okrutną i, momentami wręcz wstrząsającą, prawdę o hodowli drobiu w Polsce. Pisklęta jeszcze w wylęgarni są selekcjonowane – kury wysyłane są do hodowli, natomiast większość piskląt-kogutów jest zabijana. Gazowana lub macerowana, czyli mielona żywcem. Kury-nioski trafiają do hodowli klatkowych, gdzie żyją w ścisku, raniąc się o kraty. Czasem obcinane są im dzioby, by nie raniły się nawzajem. Kura, która na wolności przeżyłaby nawet 10 lat, w takich hodowlach żyje co najwyżej półtora roku.