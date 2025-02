Mocne reakcje na rozmowę Putina i Trumpa. Ekspert: Uczulałbym wszystkich

Nie milkną echa rozmowy, której celem - jak zaznaczają przedstawiciele administracji USA - jest doprowadzenie do zawarcia pokoju między Rosją a Ukrainą. Donaldowi Trumpowi zarzuca się, że ten wyciągnął rękę do zbrodniarza wojennego, jakim jest Putin i zaprosił go do negocjacji na zasadzie "równy z równym".