"Misiek" wrócił do Polski. Ziobro: w sobotę usłyszy zarzuty

Nowe fakty ws. Pawła M. ps. "Misiek". - Usłyszy w sobotę zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i rozprowadzania wielkiej ilości narkotyków - poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Według szefa resortu sprawiedliwości, sprowadzenie do kraju Pawła M. to "sukces prokuratury i policji". - Wykazałem, że zrobiliśmy wszystko co możliwe, aby trafił on w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Słowa dotrzymaliśmy. O czwartej rano trafił do celi w areszcie w Polsce. Nie chcę mówić o szczegółach, gdzie będzie przebywał, bo to nie jest najistotniejsze - tłumaczył Zbigniew Ziobro.