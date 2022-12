Minuty od tragedii. Leżał nad brzegiem rzeki

Apel służb ws. pomocy

Ostatecznie 55-latek został przewieziony do innej, oddalonej o 30 kilometrów, miejscowości, gdzie podjął go zespół LPR. Poszkodowany został stamtąd przetransportowany do krakowskiego Centrum Leczenia Hipotermii. Tam, po kilku dniach opieki lekarzy, mężczyzna wrócił do zdrowia.