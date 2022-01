Minus 40 proc. skuteczności rosyjskiej szczepionki na koronawirusa

Szczepionka jest wielką niewiadomą

Specyfik wyprodukowany został przez Ośrodek Wirusologii i Biotechnologii "Wektor". Jedną z osób odpowiedzialnych za jej stworzenie jest Anna Popowa, szefowa Rospotriebnadzoru, czyli rosyjskiej inspekcji sanitarnej. Twórcy nie przedstawili żadnych badań na potwierdzenie jej skuteczności. EpiWakKorona trafiła głównie do odległych rosyjskich prowincji np. do Jakucji. Łącznie przyjęło ją dotąd ok 6,5 mln Rosjan.