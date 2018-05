Ministrant mówił o tolerancji. Proboszcz usunął go z parafii

Mikołaj służył jako ministrant przez dwanaście lat. Po tym czasie usłyszał, że już nie jest godny pełnienia tej funkcji. - Proboszcz powiedział, że przyniosłem Kościołowi plamę na honorze - opowiada. Przez swoje poglądy musiał zdjąć szaty i iść do domu.



Jednak dziesięć minut przed rozpoczęciem mszy do zakrystii wszedł proboszcz. Wtedy padły słowa, które Mikołaja wprawiły w osłupienie. - Proboszcz stwierdził, że nie zasługuję na to, aby być ministrantem. Usłyszałem, że nie jestem tego godny przez moje słowa i poglądy - opowiada Mikołaj.

Proboszcz kazał zaskoczonemu ministrantowi zdjąć szaty i iść do domu. Mikołaj wrócił załamany, bo przecież księdza zna od lat. - Kiedy emocje opadły, moja mama zadzwoniła jeszcze do proboszcza. Chcieliśmy się z nim spotkać. Usłyszeliśmy, że jest wolny dopiero w środę. A potem, że jednak wyjeżdża i nie wiadomo, kiedy możemy się spotkać. To też daje mi dużo do myślenia - wyznaje.