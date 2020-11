Ministerstwo zdrowia kupuje ekran LED za pół miliona złotych. Opozycja oburzona

Przetarg ogłoszono 13 października. Otwarcie ofert zostało przeprowadzone 3 listopada we wtorek. Jak wynika z dokumentów, do przetargu zgłosiły się 4 firmy. Najdroższa oferta opiewa na 512,7 tys. zł. Najtańsza – 219,9 tys. zł. Kwota jaką resort chce wydać to 450 tysięcy złotych.

Ale to nie wszystko. Resort zażyczył sobie również, by "ściana wideo LED wykończona została estetycznie za pomocą okalającej ją aluminiowej ramki, w której znajdywać się będą wszystkie dodatkowe połączenia”.

- To po prostu niebywałe. Brakuje łóżek, respiratorów, a nawet niezbędnego do nich tlenu. Sejm dzieli medyków, przyznając dodatki covidowe tylko nielicznym. A ministerstwo zdrowia albo przyznaje kilkudziesięciotysięczne nagrody odpowiedzialnym za skandaliczne zakupy albo wydaje pieniądze na zbytki. Ekran LED za blisko pół miliona to ostatnia potrzebna rzecz w środku pandemii. To wartość dziesięciu respiratorów, które mogą ratować życie - mówi WP Michał Szczerba..