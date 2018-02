Ministerstwo się wycofuje. Nie będzie nowych opłat za butelki

Pomysł wprowadzenia kaucji za plastikowe i aluminiowe opakowania upadł. Ministerstwo Środowiska przyznało, że koszty są zbyt wysokie.

Kwota, którą pochłonęłoby wprowadzenie systemu jest porażająca. To około 19-24 mld zł w ciągu pięciu lat. Obecnie cały krajowy rynek zbiórki i przetwarzania odpadów wart jest ok. 70 mln zł. Ta rozbieżność w połączeniu z faktem, iż Polska od dwóch lat z nawiązką realizuje unijne poziomy recyklingu nie daje podstaw do wdrażania nowego pomysłu.