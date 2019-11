WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Minister Zbigniew Ziobro na uroczystości rozpoczęcia budowy Kliniki "Budzik" dla dorosłych - To dla mnie zaszczyt wspierać fundację Ewy Błaszczyk, która potrafiła przekuć osobisty ból we wspaniałe dzieło. Z idei pięknej służby, płynącej prosto z serca, zrodziła się Klinika "Budzik". Tam dzieją się cuda – mówił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (26 listopada 2019 r.) konferencji prasowej towarzyszącej rozpoczęciu budowy obiektu. Minister dziękował za dobrą współpracę podczas wstępnych prac związanych z inwestycją. Podkreślił, że dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości więcej osób będzie mogło przeżywać ogromna radość wybudzenia ze śpiączki. Minister Sprawiedliwości przeznaczył w marcu 2019 r. na budowę Kliniki „Budzik" dla dorosłych niemal 40 mln złotych. Środki te pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, który pieniądze zasądzane od przestępców przekazuje m.in. na ratowanie życia i zdrowia osób, które poważnie ucierpiały w wyniku przestępstw, w tym wypadków drogowych. - Wierzę, że ta pomoc pozwoli wrócić do zdrowia wielu ofiarom wypadków będących nierzadko wynikiem przestępstwa. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwości pomoc dotrze do takich osób i do ich bliskich – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Data dzisiejszej konferencji nie jest przypadkowa - to 12. rocznica wmurowania kamienia węgielnego pod klinikę „Budzik" dla dzieci – pierwszego w kraju wzorcowego ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci w śpiączce. Działa on od lipca 2013 roku. W tym czasie wybudziło się tu ponad 60 dzieci. - Nie mielibyśmy płynności finansowej, gdyby nie środki z Funduszu Sprawiedliwości – powiedziała kierująca fundacją Ewa Błaszczyk. Klinika „Budzik" dla dorosłych ma dysponować technologią XXII wieku. Powstanie na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, który jest partnerem medycznym przedsięwzięcia. Trzypiętrowy obiekt będzie miał powierzchnię około 3 tys. metrów kwadratowych. Zostanie wyposażony w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, diagnostyczny i obrazowy. Do wybudzania ze śpiączki posłużą urządzenia do krioterapii, hydroterapii, laseroterapii oraz terapii manualnych, a także specjalne łóżka. Klinika zakupi też ultranowoczesny japoński system pionizowania pacjentów i przemieszczania ich po terenie placówki za pomocą szyn zamontowanych w suficie. Wykorzystany zostanie także sprzęt multimedialny i sensoryczny. Unikatowym na skalę światową rozwiązaniem jest włączenie w proces rehabilitacyjny i pielęgnacyjny rodzin i bliskich pacjentów, co jest szalenie istotne dla programu wybudzania. Zarówno pacjenci, jak i ich opiekunowie, nie będą płacić za pobyt w klinice. Projekt „Budzik dla dorosłych" fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w ogłoszonym przez Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób, w tym około 150 dzieci. Ponad połowa to ofiary przestępstw – najczęściej drogowych, ale sporą grupę stanowią również ofiary przemocy. Budowa, wyposażenie i utrzymanie nowoczesnej placówki sprawującej opiekę nad tymi pacjentami jest koniecznością - moralnym, społecznym i instytucjonalnym obowiązkiem państwa. Ten obowiązek wypełnia Funduszu Sprawiedliwości, do którego głównych zadań należy niesienie pomocy ofiarom przestępstw. Wzorcem kliniki „Budzik" dla dorosłych jest uruchomiona w 2013 roku przez Fundację "Akogo?" Klinika „Budzik" dla dzieci. Działająca przy Centrum Zdrowia Dziecka placówka przeznaczona jest dla dzieci (do 18. roku życia) po ciężkich urazach mózgu. Czas oczekiwania na przyjęcie w klinice dla dzieci nie wynosi dłużej niż dwa tygodnie. O wiele trudniejsza sytuacja dotyczy dorosłych. Od 2016 roku, dzięki inicjatywie Fundacji "Akogo?"i współpracy z prof. Wojciechem Maksymowiczem, działa pierwszy oddział "wybudzeniowy" dla dorosłych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Na przyjęcie do ośrodka czeka jednak ciągle bardzo wiele osób. Budowę Kliniki „Budzik" dla dorosłych objęła honorowym patronatem żona Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Placówka ma przyjąć pierwszych pacjentów w 2022 roku.