Minister straci prawo jazdy? To nawet kilkadziesiąt punktów karnych

Łącznie, jak wylicza "Fakt", Waldemarowi Budzie grozi 2200 złotych mandatu i 29 punktów karnych. Oznacza to, że powinien stracić prawo jazdy. Dziennik podkreśla, że w sprawie zachowań drogowych ministra, zwrócił się o komentarz do Komendy Stołecznej Policji, ale do momentu publikacji go nie otrzymał.