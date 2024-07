Minister o zagrożeniu powodziowym. Pomoże wojsko

Ostrzeżenia I stopnia dla niemal całego kraju wydał we wtorek IMGW. Dotyczą one gwałtownych wzrostów stanów wody. O zagrożeniu powodziowym pisał też minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapowiedział, że do pomocy zostaną oddelegowani żołnierze i sprzęt z 4 W-MBOT z Olsztyna.